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Погода может повредить сердцу - кардиохирург предупредил об опасности По словам врача, значительная часть населения Украины испытывает проблемы с сердцем, но за лечением не обращается

Главный кардиохирург Минздрава Константин Руденко в эфире канала "Украина 24" рассказал, какие опасности может нести резкая смена погоды для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. По словам врача, значительная часть населения Украины имеет признаки проблем с сердцем, но не обращается за помощью.

"Сердечно-сосудистые заболевания – это наиболее распространенная проблема здоровья в нашем обществе. В структуре смертности они составляют 67-68%. Именно эта категория пациентов, имеющая проблемы хронического характера с сосудами и сердцем, и является наиболее чувствительной в плане изменения климата и погоды", - сказал врач.

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По словам Руденко, ситуация особенно ярко проявляется на фоне пандемии коронавируса.

"Пациенты, которые могут контролировать свое артериальное давление и другие проблемы, после перенесенного коронавируса начинают терять баланс, начинается срыв механизмов адаптации. Это проблема для всей страны. Пациентам, имеющим признаки гипертонии, ишемической болезни, категориям людей, которые ощущают изменения ритма сердца, нужно быть очень внимательными в этот непростой период", - сказал Руденко.

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Врач посоветовал, на что прежде всего нужно обратить внимание при ухудшении состояния.

"В первую очередь нужно быть внимательным к болям за грудиной, когда человек ощущает боль на участке сердца, иррадиацию – то есть когда боль распространяется под лопатку, в левую руку. Нужно обратиться к семейному врачу или к кардиологу. Когда человек ощущает головную боль, головокружение, нужно померить давление и обратить на это внимание, так как это может быть признаком гипертонической болезни сердца. Кстати, существенное большинство украинцев имеет признаки гипертонической болезни, которая может привести к нарушению коронарного кровообращения, то есть к инфарктам, либо к нарушению церебрального кровообращения", - сказал врач.

По словам Руденко, "украинцы консервативная нация", и "много людей со скептицизмом относятся к своему здоровью, и не очень внимательно реагируют на те или иные изменения".

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" терапевт Александр Курильчик рассказал, что перепады температуры, резкое изменение погоды могут вызвать различные обострения, и следует придерживаться режима и рекомендаций врачей.