Проблема не в Путине – политолог объяснил, почему Украина и Россия не договорятся
Вадим Карасев считает, что у всех россиян есть "крымский консенсус"
Президент РФ Владимир Путин и любой другой российский политик, который может прийти ему на смену, никогда не согласится вернуть Украине аннексированный Крым.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Вадим Карасев, оценивая возможности примирения между Украиной и РФ после ухода Путина.
"Проблема не в персоналиях. Допустим, Медведев либеральнее Путина. Но Медведев начал грузинскую войну. Навальный – националист, Путин – имперец. Проблема вот в чем, я говорил это российским либералам. У них есть крымский консенсус. Кто придет к власти и отдаст Крым? Вот придет какой-то демократ, он что, отдаст Крым, скажет "берите, Украина, обратно"? Да его вынесут! Народ вынесет, глубинный русский народ", – подчеркнул Карасев.
Читайте также: Путин и Навальный играют в свою игру – экс-министр о событиях в России
Популярное видео
По его словам, украинцы так же непримиримо настроены к политикам, которые предлагают "простить" России Крым.
"Вы что думаете, что придет кто-то другой и скажет "да ладно, прощаем вам Крым, начинаем с чистого листа"? Тоже не будет. Есть историческая логика, тут ничего не сделаешь", - отметил политолог.
Карасев считает, что у Украины все же есть шанс:
"Слабеет страна, теряются управленческие функции, теряется армейская исполнительская дисциплина, и тогда появляются шансы. Но нужнее не территория, а люди".
Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что у Украины появился сильный союзник в противостоянии с Россией.