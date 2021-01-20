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Проблема не в Путине – политолог объяснил, почему Украина и Россия не договорятся Вадим Карасев считает, что у всех россиян есть "крымский консенсус"

Президент РФ Владимир Путин и любой другой российский политик, который может прийти ему на смену, никогда не согласится вернуть Украине аннексированный Крым.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Вадим Карасев, оценивая возможности примирения между Украиной и РФ после ухода Путина.

"Проблема не в персоналиях. Допустим, Медведев либеральнее Путина. Но Медведев начал грузинскую войну. Навальный – националист, Путин – имперец. Проблема вот в чем, я говорил это российским либералам. У них есть крымский консенсус. Кто придет к власти и отдаст Крым? Вот придет какой-то демократ, он что, отдаст Крым, скажет "берите, Украина, обратно"? Да его вынесут! Народ вынесет, глубинный русский народ", – подчеркнул Карасев.

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По его словам, украинцы так же непримиримо настроены к политикам, которые предлагают "простить" России Крым.

"Вы что думаете, что придет кто-то другой и скажет "да ладно, прощаем вам Крым, начинаем с чистого листа"? Тоже не будет. Есть историческая логика, тут ничего не сделаешь", - отметил политолог.

Карасев считает, что у Украины все же есть шанс:

"Слабеет страна, теряются управленческие функции, теряется армейская исполнительская дисциплина, и тогда появляются шансы. Но нужнее не территория, а люди".

Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что у Украины появился сильный союзник в противостоянии с Россией.