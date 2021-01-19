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"По следам (не)скромного железнодорожника": сенсационное расследование на "Украина 24" Смотрите 21 января в специальном репортаже

Евроремонт у еврооптимиста! Телеканал "Украина 24" провел расследование, для чего экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко скрывает строительные работы в своей скандальной элитной квартире.

Путешествия во время локдауна! Из какого полушария выходит в эфир загорелый блогер, если в полночь по Киеву на улице за его окном - белый день?

Смотрите 21 января в 23:10 в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам (не)скромного железнодорожника" на канале "Украина", и после полуночи, в 00:10, на "Украина 24".