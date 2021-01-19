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Возможен более жесткий карантин — врач назвала условие Врач рассказала, от чего будет зависеть эпидемиологическая ситуация в Украине

Введение карантинов в Украине помогло сдержать эпидемию коронавируса. Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24 эпидемиолог Наталья Виноград.

"Сработало несколько хороших для нас факторов, и один из них – правильно выбранная тактика для противоэпидемической защиты. Мы дважды заходили в достаточно специфический карантин, который использовался в других государствах, и заходили без жестких ограничений, потому что так позволяла эпидемическая ситуация. Карантин выходного дня тогда и зимних праздников сейчас сработали адекватно", — сказала она.

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По словам врача, эпидемиологическую ситуацию будет определять штамм вируса, который будет распространяться в Украине.

"Никто не знает, как будет дальше распространяться, но, по данным ВОЗ, новый британский штамм будет распространяться планетарно, то есть зайдет и в Украину, и тогда, возможно, придется вносить определенные изменения и более жесткие вмешательства. Но нас есть не только британский, есть и немецкий, и бразильский, американский. Никто не останавливал потоки людей по планете, какой из вариантов к нам придет, тот и будет определять эпидемическую ситуацию", — сказала она.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" назвал сроки начала вакцинации украинцев от коронавируса.