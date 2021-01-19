"Просто стыдно": экс-премьер раскритиковал власть за решение по вакцине

Украинская власть принимает запоздалые решения в вопросе борьбы с коронавирусом, заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала "Украина 24".

"Любые решения, которые сегодня принимаются, - либо неадекватные, либо не отвечают реальным потребностям. Я полгода назад сказал о том, что у нас такие реалии, что украинская власть послезавтра принимает решения, которые надо было принять позавчера. И каждый раз я в этом убеждаюсь. Этот недальновидный подход причиняет страдания людям. Мы сейчас все окутаны этой сумасшедшей пандемией", — заявил он.

Читайте также: Почему в Украине нет своей вакцины от коронавируса: эпидемиолог назвал причину

Гройсман рассказал, как обращался к власти насчет закупки вакцин.

"В конце марта я написал официальное письмо премьер-министру с добрыми намерениями: господин премьер-министр, я вас прошу, проведите переговоры с европейскими партнерами, присоединитесь к ним для того, чтобы сделать контракты на закупку вакцин в Украину, когда они будут разработаны. Не надо иметь "семь пядей во лбу". Делайте то же самое, что делает Германия, ЕС. Ответа я не получил. Но потом, в июле, я спросил премьера о своем письме, а он мне в прямом эфире ответил, что они уже это сделали.

Что мы видим сегодня? Европейский Союз начал вакцинироваться, многие страны мира начали, закупили вакцину, а в Украине нет вакцины, при этом нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Почему 40 млн украинцев должны быть ограничены в праве победить эпидемию? Или мы будем каждый день 100-200 человек хоронить, врачи будут падать с ног, экономика будет остановлена, люди будут страдать? Мы будем иметь проблему с пандемией весь 2021 год. Просто стыдно. Я считаю, что за такое прощать нельзя", — сказал он.