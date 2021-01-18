20:00, Сегодня

Реформа образования: Колесников отправил министров в ПТУ Бывший вице-премьер заявил, что система профтехобразования в Украине "разрушена в хлам"

В Украине необходимо реформировать среднее специальное образование, чтобы вернуть учеников в техникумы и ПТУ, и обеспечить страну людьми рабочих специальностей.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, общественный деятель Борис Колесников. Он также посоветовал нынешним министрам посетить ПТУ и даже выразил готовность устроить экскурсию.

"Наше поколение мучилось перед выбором. Кто не успевал по ряду предметов, шел в ПТУ, техникумы. Мы сразу получали профильное образование и гарантированное трудоустройство. За 29 лет база профтехобразования разрушена в хлам. И чтобы сегодня вернуть школьников в техникумы и училища, нужны 5-7 лет, огромные вложения денег, привлечение бизнеса. Мы нуждаемся в профильных специалистах, и мы готовы финансировать их подготовку. Но нужна материально-техническая база", - заявил бывший вице-премьер.

Читайте также: "Мы нищие": экс-министр сравнил затраты на медицину в Украине и других странах

Колесников задался вопросом – "министры давно были в ПТУ?"

"Пусть сходят, посмотрят, мы устроим бесплатную экскурсию. Кто вложил в новое оборудование? За 29 лет сами технологии ушли далеко вперед, все новое – сельское хозяйство, пищевая промышленность", - отметил он.

Ранее бывший вице-премьер Борис Колесников рассказал в эфире телеканала "Украина 24", чем отличается образование в Украине и США.