17:43, Сегодня

"Люди падали с третьего этажа": очевидица о резонансном пожаре в Одессе Озвучены новые подробности и версии трагедии

Основными версиями масштабного пожара в Одессе в отеле Arcadia Apartments, который унес жизни двух человек, рассматривают неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, гости отеля рассказали журналистам подробности трагедии, в частности они сообщили, что за день до пожара там чинили проводку.

Пожар в трехэтажном отеле в Аркадии вспыхнул в половине девятого вечера.

"Мы собирались ложиться спать, и просто резко гаснет свет. Мы подумали, что выбило пробки, как всегда бывает. И Даша мне говорит - открой окно посмотри что происходит. И мне чад из соседней комнаты идет в лицо", - рассказала подруга гостьи отеля Анастасия Шпилевая.

Читайте также: В центре Киева мужчина угрожал взорвать ресторан: новые подробности

Гостья отеля Дарья Райш вспоминает увиденное:

"Выхожу и я понимаю, что люди падают с третьего этажа, ломают деревянные перила, люди как колобки перекатываются. Очень страшно, они кричали".

Отель на 36 комнат огонь охватил за считанные минуты, рассказывают жильцы. Из-за слишком плотной застройки вокруг его тушили три часа, говорят спасатели.

"Трудности заключались в том, что отсутствовали противопожарные разрывы между зданиями различного назначения. Также по деревянным конструкциям пожар быстро распространился на значительную площадь, общая площадь пожара более 1000 кв.м", - рассказал заместитель начальника управления ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий .

Пожарные не смогли спасти двух жильцов и собаку - обгоревшие тела спасатели нашли между третьим и вторым этажами. Еще два человека госпитализированы - это 21-летний иностранный студент и 47-летний мужчина, он в реанимации.

Состояние пострадавших прокомментировал заведующий ожогового отделения Одесской больницы №10 Александр Ставратий:

"Есть отравление угарным газом, и, кроме того, еще у мужчины есть ожог 2-й степени, 50% поверхности тела. Сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии".

Следователи рассматривают две версии причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. И гости рассказали, что в отеле несколько дней были перебои со светом. Сколько людей было в апартаментах - до сих пор не ясно, ведь заведение оказалось нелегальным.

"Никто не вел учет, сколько было заселено. Кто-то называет это отелем, кто хостелом. Я бы это так не называл. Потому что мы не понимаем, что это за здание, на какой территории, кто хозяин. Просто человек, видимо, решил сделать из какого-то дома и сдавал людям, которые приезжали в наш город", - сообщил председатель Приморской районной администрации Одессы Марат Королев.

Читайте также: В Киеве сгорела маршрутка: в ГСЧС рассказали подробности

После пожара от отеля остались только стены. Огонь уничтожил крышу и перекрытия между вторым и третьим этажами. Следователи по результатам пожарной экспертизы должны сказать, чья халатность привела к таким последствиям.

Напомним, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко 12 декабря произошел пожар на входе в отель "Экспресс".