Морозы в Украине: врач дал советы, как не замерзнуть
Врач рассказал, как не замерзнуть в морозы и стоит ли купаться в проруби на Крещение
В Украине продолжаются морозы до 26 градусов. Как избежать обморожения, рассказал в эфире канала "Украина 24" врач, сосудистый хирург Артем Дорошенко.
"Если вам необязательно выходить на улицу, то нужно этого избегать и не выходить. Если же это необходимо, то старайтесь, во-первых, поесть перед выходом, а во-вторых, одеться соответствующе — не в холодную одежду, но и не переутепляться, чтобы не вспотеть. Все должно быть сухое и чистое, нужно прикрыть все открытые части тела", — сказал он.
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Врач рассказал, как проверить, не обморозился ли человек. Особенно это касается детей, которые часто не обращают внимания, что замерзли.
"Если ребенок замерз, дома родители должны проверить, во-первых, чувствительность — чувствует ли ребенок ваше прикосновение, температуру теплую или прохладную и так далее, тогда достаточно только отогреться. Если чувствительность понижена, это уже обморожение и повод обратиться к врачу. Еще хуже, если есть изменение цвета кожи или даже волдыри, это говорит о более глубоком поражении - тут необходимо срочно обратиться к врачу", — сказал он.
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Также врач дал советы тем, кто планирует купаться в проруби на Крещение.
"Тем, кто собирается впервые, я бы не советовал. Сначала нужно подготовиться к этому. А те, кто делают это постоянно, наверняка правила знают. Нужно вылезти, сразу насухо вытереться и надеть теплые вещи. После этого нужно выпить теплого чая или даже глинтвейна, это будет полезно", — сказал он.
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