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Как купаться на Крещение: известный музыкант рассказал о правилах Фронтмен группы СКАЙ рассказал, как подготовиться к купанию в проруби

На Крещение, 19 января, многие купаются в ледяной воде. О своих купаниях в проруби рассказал фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук в эфире канала "Украина 24".

"У меня с друзьями есть традиция окунаться в прорубь, причем не только на Крещение. Мы вообще в принципе любим это делать, к примеру, когда ходим в сауну. Я просто хочу сказать, что если вы хотите это делать, то однозначно нужно подготовиться. Тогда эффект будет не кардинальным, и будет ниже риск заболеть", — сказал он.

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Музыкант дал советы, как нужно готовиться к зимнему купанию и когда этого не стоит делать.

"Желательно заранее, может, за месяц, раз в три дня пробовать окунаться, делать себе перепады холодной и теплой воды. Это может быть выход после сауны или чана и так далее. Я, например, на днях был в Карпатах, и мы с друзьями сидели в чане. Было холодно, и именно перепад температур влияет на организм. Если человек употребляет спиртное или плохо себя чувствует, то я бы не советовал это делать, потому что это может закончиться плохо. Будьте осторожны, это не так просто, как кажется на первый взгляд", — сказал он.

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