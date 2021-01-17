"Ниже рыночного уровня": глава "Укрзализныци" рассказал, сколько зарабатывает

Председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о своей зарплате в компании.

"Все, что касается наблюдательного совета, является компетенцией Кабинета министров, который является нашим акционером. Определение уровня заработных плат, изменения в устав и все остальные вопросы – Кабинет министров. Говорить о зарплатах членов набсовета с моей стороны не совсем корректно, они являются моим непосредственным руководством, к тому же это не моя компетенция", — сказал он.

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Жмак отметил, что получает меньше предыдущего главы "Укрзализныци".

"Моя зарплата – несколько сот тысяч гривен, но значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя. Потому что когда обсуждался контракт со мной, мне сказали, что высокая зарплата предыдущего руководителя вызвала большой общественный резонанс, поэтому я должен это понять и согласиться на зарплату намного меньшую. Я заполняю декларацию и вношу туда свою заработную плату.

Моя зарплата составляет 625 тыс. гривен, это любой сможет увидеть в декларации, прятать смысла нет. В то же время хочу сказать, что такая же зарплата у меня была 25 лет назад, когда я еще работал в "Киевстаре", "ТНК-ВР" и т.д. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия как "Укрзализныця", для такой ответственности", — заявил он.