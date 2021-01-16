18:00, Сегодня

"Есть риск набрать пару лишних кило": диетолог о популярном продукте Эксперт дал рекомендации любителям здорового питания

Диетолог Александр Кущ рассказал в эфире телеканала "Украина 24" как правильно употреблять копченую рыбу и кому она противопоказана.

"Если мы говорим о рыбе как источнике белка, то все качества рыбы сохраняются – калории, количество белка, на это сам процесс копчения не влияет. Единственное, чего надо бояться любителям здорового питания – что копченая рыба, как и все продукты с усиленным вкусом, усваивается лучше, и есть риск съесть больше", - сказал диетолог.

Читайте также: Сколько сахара можно есть без вреда для здоровья: диетолог назвал норму

Эксперт отметил также, что копченая рыба "часто используется с алкоголем, пивом, поэтому есть риск набрать пару лишних килограмм".

"Каких-то четких дозировок копченой рыбы нет, мы отталкиваемся от количества тех вредных веществ, которые в ней содержатся, но их точно определить, до миллиграмма, очень сложно. Я бы не рекомендовал съедать более 200 грамм такой продукции за раз, но суточной дозы как таковой нет", - пояснил он.

Читайте также: Украинцев предупредили о конфетах с неприятным "сюрпризом": подробности

Кущ не рекомендовал употреблять копченую рыбу детям до 5 лет "из-за угрозы паразитарной инвазии, из-за коптильных жидкостей, которые содержат опасные смолы"

Также диетолог добавил, что рыба хорошо сочетается с гарниром, крупами, крахмалистыми продуктами, овощами.

Ранее телеканал "Украина 24" в своем сюжете собрал советы, на что нужно обращать внимание при покупке свежей рыбы.