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Прогноз погоды: синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет Также в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода на Крещение

Морозная погода в Украине продержится до 20-21 января, после чего ожидается потепление до 0 градусов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

"По прогнозам 20-21 января начнет постепенно повышаться температура, примерно 25-го будет тепло, днем около 0 на территории Украины. На мороз нужно, конечно, обращать внимание, в этом месяце очень холодно. Стоит ли вообще нырять в воду (на Крещение 19 января – ред.) при таких температурах зимой? Лично я этим не занимаюсь", - сказал синоптик.

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Как отметил Билык, "зима не заканчивается, только ее середина".

"Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас все СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было или было раз в 100 лет. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но если брать климатические нормы – это не отклонение", - сказал он.

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Ранее врач Александр Курильчик в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как резкие перемены погоды отражаются на здоровье человека.