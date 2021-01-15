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Оттепель и 20-градусные морозы – синоптик дал прогноз погоды до конца января В ближайшие дни морозы не отступят, прогнозируют в Укргидрометцентре

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается морозная, а в конце января придет оттепель, которая вновь сменится морозами, в некоторых регионах до 20 градусов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.

"На выходные нас ждет морозная погода, вся территория Украины будет в холодном воздухе, ночные температуры 15-20 градусов. На юге немного теплее - около 10-15 градусов мороза. А кое-где, на севере, на западе даже до 22-23 градусов мороза, это ночные температуры. А дневные температуры 10-15 градусов, также довольно прохладно", - сказал синоптик.

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По его словам, морозы, которые будут наблюдаться на выходные дни, продержатся до 20-21 января, потом ожидается ослабление, и 25-26 числа потеплеет до оттепели. Днем температуры будут около 0, ночные в пределах 1-6 мороза.

"2-3 дня продержится теплая погода, с осадками в виде дождя, мокрого снега. И с конца января мы снова ощутим похолодание, но это будет уже больше касаться востока страны. Там будут морозы до 20 градусов в начале февраля", - рассказал Билык.

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Ранее врач Александр Курильчик в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как резкие перемены погоды отражаются на здоровье человека.