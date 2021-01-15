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Лучшего пути не существует — Шмыгаль о запрете продажи промтоваров Премьер-министр рассказал, почему в магазинах запретили продавать некоторые товары

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24" объяснил, чем был продиктован запрет на продажу ряда товаров в магазинах во время локдауна.

"Постановление о зимнем карантине было принято, обнародовано и обсуждалось еще месяц назад. Мы всем сообщили, какими будут эти карантинные меры. Мы учли все пожелания бизнеса, провели все консультации с парламентом, все это видели и готовились к локдауну. Задача локдауна — уменьшить мобильность населения. Это ключевое. Тут не стоит вопрос, у кого лучше эпидемиологические меры. Стоит вопрос в том, чтобы не дать людям искушения выходить из дома. Выходить нужно за продуктами и лекарствами. Нужно разорвать цепь передачи вируса, и лучшего пути в мире не существует", — сказал он.

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Шмыгаль заявил, что во многих странах такая же ситуация, и рассказал, что разрешено продавать.

"Как бы ни относились к закрытым полкам в магазинах, это проходит вся Европа и весь мир. Мы не одни, это не только в Украине. Такая ситуация, и даже еще хуже, во многих странах мира. А если кто-то нарушает закон – вопрос к Нацполиции. Постановлением Кабмина разрешено продавать продукты питания, лекарства, корм для животных, бытовую химию, ряд товаров первой необходимости. Промышленные товары, игрушки, техника и так далее запрещены к продаже во всех магазинах", — сказал он.

Ранее Денис Шмыгаль рассказал, могут ли продлить локдаун в Украине.