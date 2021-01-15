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"Вакцина есть": Шмыгаль рассказал, когда украинцам начнут делать прививки от COVID-19 Премьер-министр заверил, что Украина уже приобрела вакцину против коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24", когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.

"Нынешние зимние "каникулы" помогут нам сбить волну (заболеваемости — ред.) и дождаться того, когда в Украине, я уверен, уже в феврале начнется процесс вакцинации, и мы сможем, уже понимая, что у нас есть вакцина и возможность защитить людей, двигаться дальше. Как мы войдем в весну, уже посмотрим по ситуации", — сказал он.

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Шмыгаль заверил, что Украина уже купила вакцину.

"Одно важно: вакцина есть, мы уже подписали довольно много договоров. В ближайшее время, не позднее февраля, вакцины будут в Украине, и мы начнем кампанию вакцинации", — сказал он.

Ранее о сроках начала вакцинации рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.