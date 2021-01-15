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Продлят ли локдаун в Украине: Шмыгаль дал ответ Премьер-министр рассказал, что будет после завершения жесткого карантина

Правительство не предполагает продлевать локдаун, который длится с 8 по 24 января. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24".

По его словам, с 25 января страна должна вернуться к адаптивному карантину, а локдаун вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости — ред.), мы ожидаем более значительного роста. Но медицинская система готова, на сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек — 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", — сообщил он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.