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"Нужно думать самим": "слуга народа" выступил против локдауна и вакцинации Юрий Камельчук рассказал, почему ему не нравится шумиха вокруг коронавируса

Народный депутат из "Слуги народа" Юрий Камельчук, известный своими скандальными высказываниями о коронавирусе, выступил в эфире канала "Украина 24" против локдауна и вакцинации.

"Я не отрицаю существования самой болезни, я выступаю против того, какая шумиха поднимается вокруг этой болезни, и выступаю против манипулирования многими фактами. А также я призываю людей думать критически в отношении того, насколько полезна или вредна маска, я выступаю против любого локдауна и третье – отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире", — сказал он.

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Камельчук заявил, что принудительная вакцинация нарушает права граждан.

"Мы сейчас в мире видим примеры, не я их озвучивал, я только опираюсь на те факты, которые освещают СМИ. Все это с одной целью: думать о своем здоровье, своем выборе и точно не соглашаться на принудительную вакцинацию, которая в том числе нарушает конституционные права", — сказал он.

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Напомним, ранее Юрий Камельчук поставил под сомнение эффективность вакцин от коронавируса и заявил, что это выдуманная болезнь.