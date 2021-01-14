22:55, Вчера

В мире идет экстренная вакцинация: Степанов рассказал, когда начнут прививать украинцев Глава Минздрава рассказал о сроках начала вакцинации от коронавируса

Вакцинация украинцев от коронавируса начнется в первом квартале этого года, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Мы сразу говорили, что начнем в феврале или марте 2021 года. Это было сразу сказано исходя из наших переговоров. Я точно знаю, что мы начнем вакцинироваться с февраля этого года. Это то, что у нас точно есть. Если мы ориентируемся на то, что у нас уже подписано с компанией Sinovac, это 700 тыс. доз, они нам должны поставить в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Мы ожидаем, что они закончат регистрацию в январе, и мы начнем вакцинацию", — сказал он.

Читайте также: Закупка вакцин через иностранные компании: экс-министр пояснила, зачем это Украине

Вакцины сейчас используются в экстренном режиме, пояснил министр.

"Япония, например, не начинала вакцинацию и не будет начинать по крайней мере до начала марта. Они ждут, смотрят, что происходит в мире с вакциной. Мы должны знать, что ни одна вакцина не закончила третью стадию испытаний, ближайший срок окончания одной из вакцин – это конец 2021 года, сейчас идет экстренное использование вакцин", — сказал он.

Степанов также ответил на обвинение журналиста в том, что он якобы провалил задание президента по закупке вакцины.

"Переговоры – сложный процесс. В результате этих переговоров мы достигли результата, что в феврале начнем ее получать. Мы изначально рассчитывали, что будем получать в феврале. Мы сделали серьезные шаги со странами, где производятся вакцины. Все те же документы (паспорт вакцинации – ред.), которые будут получать в странах ЕС, будут получать и украинцы", — сказал министр.

Ранее Степанов рассказал, что скандал со слухами о ввозе нелегальной вакцины сильно ударил по имиджу Украины.