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"Меняйте стиль езды": автоинструктор дал советы водителям в связи с непогодой Инструктор по безопасному вождению советует перед каждой поездкой изучать поведение своего авто в конкретных условиях

Перед выездом на автомобиле нужно проверить его состояние и то, как он будет вести себя на заснеженной дороге.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал инструктор по безопасному вождению Андрей Федосеев, комментируя безопасность движения при нынешней погодной ситуации.

"Когда выпадает снег, нужно изменить стиль своего вождения. И, думаю, что все уже поставили зимнюю "резину". Если вы поставили машину вечером, было сухо, утром встали - лежит снег, надо проверить, как себя ведет автомобиль на этой дороге. Выезжаете, разогнались слегка, посмотрели, если нет никого на дороге, притормозили – и понимаете, какая ситуация на дороге, с какой скоростью нужно ехать", - сказал автоэксперт.

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Федосеев также порекомендовал увеличить дистанцию во время дорожного движения.

"Конечно же, перед этим нужно проверить машину, чтобы были накачаны колеса, очищены стекла от снега или льда. Дистанцию нужно увеличивать. Если летом мы рекомендуем водителям держать дистанцию между машинами в 4 секунды, зимой надо ее увеличивать до 6 секунд. Как это сделать? Надо заметить объект, мимо которого проезжает машина перед вами, и посчитать секунды до момента, когда вы поравняетесь с этим объектом", - сказал Федосеев.

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Также инструктор дал советы пешеходам.

"Стараться переходить дорогу в хорошо освещенном месте, на пешеходном переходе. Обязательно остановиться, перед тем как переходить дорогу. Часто пешеходы не останавливаются, с тротуара сразу заходят на переход, это очень опасно в зимних условиях, тормозной путь у автомобиля становится намного больше. В сумерках или рано утром пешеходов плохо видно, поэтому желательно носить светоотражающие элементы на одежде", - сказал Федосеев.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" начальник управления эксплуатации дорог "Укравтодора" Олег Федоренко рассказал, что дорожные службы интенсивно работают на наиболее проблемных участках, чтобы обеспечить проезд.