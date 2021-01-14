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Погода бьет по здоровью: терапевт дал советы людям с метеозависимостью По словам врача, депрессию и вялость испытывают не только пожилые люди, но и молодежь

Перепады температуры, резкое изменение погоды могут вызвать различные обострения, и следует придерживаться режима и рекомендаций врачей.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал терапевт Александр Курильчик.

"Проблема метеозависимости существует, перепады температуры могут вызывать обострение хронических заболеваний. Люди, страдающие такими заболеваниями, должны себя беречь, особенно люди пожилого возраста. По поводу метеочувствительности мнения ученых расходятся, но тенденция в практической медицине наблюдается такая, что люди, действительно имеющие хронические заболевания, метеозависимы", - сказал врач.

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Терапевт посоветовал метеозависимым людям соблюдать режим дня и хорошо высыпаться.

"Прежде всего нужно соблюдать рекомендации врача, если у людей есть такие заболевания, как заболевания сердечно-сосудистой системы, нервные, заболевания легочной системы; соблюдать рациональное питание, режим дня, хорошо высыпаться – с 22:00 до 6:00. Также надо соблюдать индивидуальный график прогулок в зависимости от заболевания, проводить хотя бы 30-40 минут на свежем воздухе", - сказал Курильчик.

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По словам врача, метеозависимости подвержены и молодые люди, "которые в период перепада температур ощущают слабость, депрессивное состояние, снижение настроения".

Курильчик отметил, что определенных лекарств от метеозависимости не существует.

"Лекарств от метеозависимости нет. Надо себя ограничивать от стрессов, негативной информации, пытаться находить занятия, приносящие удовлетворение, то есть иметь хорошее эмоциональное состояние", - сказал врач.

По словам Курильчика, времена года могут влиять на состояние человека при определенных болезнях.

"При разных заболеваниях времена года влияют по-разному. Например, люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, испытывают обострения либо осенью, либо где-то ближе к осени, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями чувствительны к резкому перепаду, от нормальной температуры к жаре", - сказал терапевт.

Напомним, ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда после снежного и температурного коллапса в Украине погода стабилизируется и будет напоминать обычную зимнюю.