Ляшко в эфире "Украина 24" спел колыбельную для своего сына: эксклюзивное видео
Политик рассказал, что поет сыну перед сном "шикарную песню"
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" спел колыбельную, которую обычно поет своему маленькому сыну.
На вопрос ведущей, что он поет ребенку перед сном, политик ответил:
"Я вам сейчас поставлю, какую колыбельную мы поем своему маленькому. Она шикарная. И вместе подпеваем с нашим замечательным сыном".
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После этого Ляшко включил на телефоне песню "Спи, маленький козачок" группы "Рутения" и запел. Подробности на видео ниже:
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Напомним, что сын лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр родился 16 мая 2020 года.