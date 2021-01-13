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Договорились с китайцами: Степанов успокоил украинцев насчет вакцины Министр здравоохранения рассказал, что точная эффективность станет известна после отчета Sinovac, которого ждет Украина

Эффективность китайской вакцины против коронавируса от компании Sinovac Biotech, которую будет закупать Украина, станет точно известна после отчета, предоставленного компанией. На третьей стадии испытаний она показывает эффективность более 50%, тогда как критерий эффективности, прописанный в договоре, составляет 70%.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мир давно уже определил, каким образом определяется эффективность при различных фазах клинических исследований. Мы ждем официального отчета по третьей фазе клинических исследований Sinovac, который должен быть обнародован, который будет объединять клинические исследования в разных странах", - сказал Степанов.

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Министр успокоил украинцев, отметив, что, в соответствии с договором, эффективность вакцины должна быть не менее 70%.

"Второе, относительно эффективности. Самые мощные регуляторы в мире, такие как ВОЗ и другие, регистрируют и рекомендуют для использования вакцины, которые показывают эффективность более 50% на третьей стадии клинических испытаний. В то же время мы заложили в договоре больший процент эффективности. Мы считаем, что украинцы достойны того, чтобы вакцина у нас в стране была с большим процентом эффективности - мы заложили не менее 70% как критерий качества в нашем договоре. Ждем официальный отчет - только это является основанием о чем-то дальше говорить", - сказал Степанов.

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Ранее в эфире канала "Украина 24" член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что эффективность вакцины Sinovac в предупреждении смерти составляет 100%.