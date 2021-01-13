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Выйдем на обычную температуру: синоптик рассказал, когда погодный коллапс закончится Колебания температуры будут, заявил Билык

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, когда после снежного и температурного коллапса в Украине погода стабилизируется и будет напоминать обычную зимнюю.

«Колебания температуры будут. Условно говоря, 19-20 января пойдет повышение температурного фона, то есть разные температуры по Украине будут, но это 0...-5 градусов днем ​​и -3...-8 градусов ночью, до -10 градусов», - отметил синоптик.

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Он подчеркнул, что после 20 января существенного снижения температуры не ожидается.

«Мы выйдем на привычный температурный фон для зимы. Периодические колебания будут, но в ближайшее время существенные снижения не будут наблюдаться», - заявил Билык.

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Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.