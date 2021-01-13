Следует быть осторожными – синоптик предупредил туристов о снеге и лавинах в Карпатах
в Карпатах в ближайшие дни будет идти снег, заявил Билык
Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала «Украина 24» рассказал для украинцев и гостей в стране, кто отдыхает в Карпатах, Закарпатье, какая погода будет там, и о рисках снежных лавин для тех, кто в горах.
«Украинский гидрометцентр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что сейчас – третий уровень снеголавинной ситуации в Карпатских горах, нужно быть осторожными», - отметил синоптик.
Читайте также: Погодный коллапс в Украине: синоптик рассказал, где будет очень холодно и много снега
Популярное видео
Он также отметил, что в целом в Карпатах в ближайшие дни будет идти снег.
«Это будут не сильные снегопады, скажем так, местами умеренный снег и благоприятные погодные условия для отдыха. Надо быть осторожными, учитывать ситуацию относительно снега», - заявил Билык.
Читайте также: Глобальное потепление в Украине: эксперт рассказала, чего ожидать от изменения климата
Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.