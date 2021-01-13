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Погодный коллапс в Украине: синоптик рассказал, где будет очень холодно и много снега На выходные поступит порция холодного воздуха, заявил Билык

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о резком изменении погоды уже в ближайшие дни.

«На выходные поступит порция холодного воздуха, поэтому будут довольно низкие температуры по всей территории страны, в пределах -18...-20 градусов на территории Киевской области, а в Киеве -15...-17 градусов. Холоднее всего будет на северо-западе Украины: Волынь, Ровенская область, Житомирская область, север Киевщины, Черниговщины - там ожидается температура ниже -20 градусов. Это все в течение двух-трех дней, условно говоря, с 16 до 19 января», - отметил синоптик.

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Он также подчеркнул, что в течение следующих дней в Украине пройдут небольшие снегопады.

«Если говорить об осадках, сегодня, 13 января, это будет восток нашей страны, на Левобережье выпадет значительное количество снега. И уже 14 января там осадки прекратятся. И в течение следующих дней по всей территории Украины будет небольшой снег, это связано с понижением температуры. Никакой угрозы это не составит, единственное - снижение температуры», - заявил Билык.

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Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.