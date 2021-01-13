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"С Кремлем все ясно": Гордон объяснил разницу между "агентами Сороса" и России Журналист считает, что миллиардера Джорджа Сороса слишком демонизируют

Известный журналист Дмитрий Гордон объяснил разницу между агентами Кремля, ведущих деятельность на территории Украины, и "агентами Сороса", которые, возможно, тоже присутствуют в Украине.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос телезрителя, почему он борется с агентами Кремля, но упускает из виду "агентов Сороса".

"Мне кажется, что самого этого дедушку Сороса, которому уже миллион триста пятьдесят тысяч лет, демонизируют, так бывает. Конечно, это надгосударственная, транснациональная корпорация, понятно. Конечно, есть определенные агенты влияния", - сказал журналист.

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Гордон отметил, что цель кремлевских агентов - в развале Украины, тогда как "агенты Сороса" этого не добиваются.

"Агенты Кремля однозначно нацелены на развал Украины, на крах украинской экономики, развал государственности. Агенты Сороса, если таковые существуют, явно нацелены не на это, а на получение финансовой выгоды. Немножко разные вещи. Плохо и то, и то, все, что не касается украинской позиции и идеологии – плохо. Просто про Сороса мы меньше знаем, может, он тоже страшный, я с ним не встречался. Но что касается агентов Кремля – вопросов нет, тут все понятно", - сказал Гордон.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" Дмитрий Гордон заявил, что в некоторых областях Украины остро стоит вопрос сепаратизма.