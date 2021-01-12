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"Есть хорошие новости": академик рассказал о новых данных по коронавирусу Сергей Комиссаренко рассказал, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом

Иммунитет после коронавируса сохраняется дольше, чем считалось. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

"Последние данные показывают, что иммунитет после болезни держится намного больше, чем считалось ранее. Ранее считали 2-3 месяца, сейчас есть данные, что суммарный иммунитет, который оценивается и по антителам, и по лимфоцитам, и другим данным, держится значительно дольше. Есть данные, что и 8 месяцев и, возможно, больше. Это хорошие новости", — сказал он.

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При этом эксперт подчеркнул, что тем, кто уже переболел коронавирусом, все равно стоит вакцинироваться.

"Все равно вакцинироваться нужно, но только эффективной вакциной. И, когда начнется вакцинация, благороднее уступить свою очередь людям, которые еще не болели, а самим привиться позже", — сказал он.

Ранее врач Татьяна Чумаченко рассказала о правилах вакцинации от COVID-19.