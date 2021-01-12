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В Киеве в локдаун сделали послабления: у Кличко объяснили причины Владимир Бондаренко рассказал о работе аттракционов и катков на карантине и объяснил правила проезда в транспорте

В Киеве разрешили работать аттракционам и каткам во время локдауна. О причинах рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко.

"Городской совет не возражает, поскольку считает, что функционирование таких видов отдыха на открытом воздухе при соблюдении противоэпидемических мер в принципе минимизирует риск заболевания. Но окончательное решение принимала Госпродпотребслужба, соответственно, она также согласилась с таким решением. По результатам первых дней (локдауна — ред.) могу констатировать, что противоэпидемические ограничения в Киеве по большей части соблюдаются. Нет оснований на сегодня даже ограничивать вход на станции метрополитена, нет большой давки. Минимальное количество протоколов о нарушении составляется в последние дни. За вчера таких протоколов было всего 6", — сказал он.

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Также чиновник рассказал о важном правиле проезда в общественном транспорте во время локдауна.

"Что касается общественного транспорта - мониторинг проводится и по частным, и по коммунальным перевозчикам. Что касается мест, то городской штаб определил, что должно заниматься количество мест, которое вписано в паспорт транспортного средства. Если у нас крупногабаритный автобус, троллейбус — там есть паспортное количество мест не только для сидения, но и какое-то количество стоячих мест, соответственно, к подвижному составу пассажиры допускаются именно в таком количестве", — сказал он.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон жестко раскритиковал локдаун.