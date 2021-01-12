"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун
Главная тема эфира - планы вакцинации и проблемы судебной системы
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - бывшим генеральным прокурором Святославом Пискуном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Кто обманывает украинцев, продавая лекарства под видом вакцины Pfizer?
- - Как ТОП-чиновники нагревают руки на госбюджете?
- - Когда появится доверие к украинской судебной системе?
Смотрите 12 января "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".