"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун

Главная тема эфира - планы вакцинации и проблемы судебной системы

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим генеральным прокурором Святославом Пискуном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Кто обманывает украинцев, продавая лекарства под видом вакцины Pfizer?
  • - Как ТОП-чиновники нагревают руки на госбюджете?
  • - Когда появится доверие к украинской судебной системе?

Смотрите 12 января "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Святослав Пискун Наталья Влащенко