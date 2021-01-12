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Филарет: "В Европе празднуют Рождество неизвестно кого" Патриарх УПЦ КП рассказал, чем отличается европейское "светское" Рождество от церковного

На Западе Рождество имеет все меньше отношения к Иисусу Христу. Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире канала "Украина 24"

"Сейчас постепенно в Европе среди христианства уже не говорят о Рождестве Христовом, а просто о Рождестве, как народном празднике. Но церковь празднует не Рождество неизвестно кого, а Рождество Христово", — сказал он.

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Патриарх рассказал о большом значении этого праздника для христиан.

"Поэтому я поздравляю всех наших телезрителей с Рождеством Христовым, которое имеет огромное значения для всего рода людского. Если бы Христос не родился, мы бы остались в грехе и страданиях вечных. И вот представьте себе, что все человечество страдало бы вечно", — сказал он.

Ранее Филарет рассказал, нужно ли закрывать церкви на карантин.