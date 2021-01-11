"Это не творение природы": Филарет удивил заявлением о коронавирусе
По словам почетного патриарха ПЦУ, коронавирус "появился сразу во всех странах мира"
Коронавирус COVID-19 является биологическим оружием, созданным руками человека.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
"Коронавирус естественного происхождения или нет? Неестественного, потому что он появился сразу во всех странах мира. Так не бывает. Даже если он пошел из Китая, как он мгновенно в каждую страну зашел? Это неестественно. Поэтому коронавирус имеет человеческое происхождение, это биологическое оружие, которое придумано человеком, но Бог попустил это. Это творение человеческое, а не природы", - заявил он.
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Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как попал в реанимацию из-за коронавируса.