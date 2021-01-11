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Климат меняется: стало известно, чем грозит Украине зима без снега Итоги глобального потепления уже ощутили украинские реки

Ученые объясняют вторую подряд малоснежную зиму с теплой погодой в Украине глобальными изменениями климата.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", гидрологи бьют тревогу, поскольку рекам не из чего пополнять запасы воды.

"Большинство последних зим очень малоснежные, поэтому весной на реках не происходят подъемы уровня воды, которые в целом характерны для рек Украины. Это притоки среднего Днепра, река Рось, частично Южный Буг, где уже несколько лет подряд у нас очень низкая водность", - рассказала начальница отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Бойко.

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Эколог Наталья Гозак сообщила, что дефицит воды в Украине уже ощутим, особенно в сельских районах.

"Украина относится к вододефицитным странам, хотя на самом деле это не так очевидно для нас. Но, тем не менее, доступность воды не такая хорошая, как мы привыкли", - пояснила Гозак.

Как пояснил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, температурный хаос, который накрыл Европу и, в частности, Украины - это переход к новому климату.

"Первый этап - это разбалансировка того климата, который был", - отметил он.

Как сформируется сформируется новый климат, пока является загадкой даже для ученых.

Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.