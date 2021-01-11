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Взрыв в детсаду в Виннице: названы подробности и версии В Нацполиции Винницкой области рассказали о взрыве, в результате которого пострадали дети

В детском саду в Виннице взорвалась игрушка. Подробности рассказала временная и.о. начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области Ирина Добровольская.

"Сегодня в одном из дошкольных учреждений города взорвался неизвестный предмет, который нашли дети во время прогулки на территории детского сада. Незначительные травмы получили трое детей, 5-летняя девочка и два 6-летних мальчика. Их осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась. На месте происшествия работает оперативная группа, взрывотехники и криминалисты", — сказала она.

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По словам Добровольской, пока идет исследование того, что за предмет взорвался.

"По предварительным данным, это была самодельная петарда, которую дети нашли во время прогулки. Как рассказывают дети и воспитатель, это был шарик, которым они начали играться, и в результате удара он взорвался. Будут проверяться камеры видеонаблюдения и устанавливаться люди, которые могли оставить этот предмет. Возможно, это самодельная петарда, которая не взорвалась в новогодние праздники", — сказала она.

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В свою очередь, замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко назвал вероятную версию происшествия.

"Я бы не считал это террористическим актом, потому что теракты против детей очень сложные и их используют только тогда, когда нужно спровоцировать определенную ситуацию. Например, могу вспомнить о теракте в Беслане в 2003 году, который спровоцировал негативное отношение россиян к чеченцам. Я думаю, что этот случай будет квалифицирован как хулиганство. Возможно, какие-то подростки оставили, гуляя на территории детсада накануне вечером, какие-то петарды или салюты, которые не взорвались, а дети их потом нашли. Мне кажется, это самая вероятная версия. Я не исключаю, что это могло быть сделано с целью какой-то дестабилизации, но это маловероятно", — сказал он.

Ранее в Нацполиции озвучили статистику по ДТП в новогодние праздники.