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В Украине открылись пункты приема елок — в КГГА рассказали подробности Представитель КГГА Александр Савченко рассказал, что делают с утилизированными новогодними елками

В Украине заработали пункты сбора и утилизации новогодних елок, в Киеве их 15. Адреса всех пунктов можно найти на коммунальных сайтах городов. Как происходит процесс, рассказал в эфире канала "Украина 24" и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

"На сегодняшний день в Киеве открыто 15 локаций на территориях коммунальных предприятий, входящих в объединение "Киевзеленбуд". Адреса размещены на сайте Управления экологии, сайте КГГА и сайте "Киевзеленбуда". Преимущественно они находятся на территории города и доступны для людей. Пункты работают уже в шестой раз, мы каждый год проводим такую инициативу. Она показывает, что есть люди, которые относятся к этому с пониманием и тратят какое-то время, чтобы привезти к нам свои елки", — сказал он.

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Чиновник отметил, что на это действительно придется потратить свое время — самостоятельно принести елку в пункт сбора. Он также рассказал, для чего используются утилизированные елки.

"То количество, которое приносят люди, достаточно, чтобы их весной подробить и использовать в зеленых зонах под вечнозелеными деревьями, потому что они совпадают по кислотности. Нужно понять, что чтобы что-то сделать, нужно потратить больше времени. Пока что 15 пунктов приема, которые покрывают весь Киев. База находится возле жилы домов, вышел из дома и сразу отнес", — сказал он.

Ранее экс и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов рассказал о вреде выброшенных на свалку новогодних елок.