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Новые правила для школ: в МОН объяснили, как изменятся уроки на "дистанционке" В Министерстве образования рассказали, что меняется в школах с 1 января

С 1 января для школ вводится в действие новый санитарный регламент, регулирующий, в частности, продолжительность уроков. Подробности рассказал начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко в эфире канала "Украина 24".

"Речь не о продолжительности самих уроков. Санитарный регламент определяет, сколько времени можно использовать технические способы обучения. Эта норма, в принципе, всегда была, и она остается. Это нормально, дети, особенно маленького возраста, не могут бесконечно сидеть перед монитором. Поэтому, когда мы говорим об использовании дистанционного обучения или его элементов, то необходимо использовать разные формы", — сказал он.

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Чиновник рассказал, насколько школы готовы к дистанционному обучению в 2021 году.

"Сейчас, в 2021 году, мы не впервые сталкиваемся с этим, потому что был тяжелый период весной 2020 года, когда действительно это было почти неожиданно. До этого у нас только 182 школы из 14 800 вообще предоставляли услуги дистанционного обучения. Поэтому было очень сложно. А теперь мы вместе с учреждениями и учителями прошли долгий путь. Есть опыт у учителей, которые это делают. Значительное количество учителей прошло специальное обучение. И, кроме того, что органы местного самоуправления отвечают за материально-техническое обеспечение школ, выделялись значительные средства из государственного бюджета. В 2020 году 800 млн грн выделялось на оборудование среднеобразовательных школ. В этом году планируется 1 млрд 420 млн, из них 400 млн на повышение квалификации учителей", — сказал он.

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Напомним, что санитарным регламентом для школ определяются санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам, спортзалам, к занятиям и расписанию, работе с техническими средствами обучения, организации питания, медицинского обслуживания и тому подобное.

Учитель должен чередовать виды учебной деятельности. Существуют определенные требования, сколько времени дети всех возрастов могут непрерывно работать с техническими средствами во время урока. Для учащихся 1 классов — не более 10 минут, для учащихся 2-4 классов — не более 15 минут, для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут, для учащихся 8-9 классов — 20-25 минут.

Ранее исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко рассказал о проведении пробного ВНО в 2021 году.