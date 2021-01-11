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Система одинакова во всем мире — врач рассказала о правилах вакцинации от COVID-19 Татьяна Чумаченко рассказала, почему вакцину от коронавируса нужно вводить два раза

Почему вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24".

"Процедура вакцинации всегда зависит от того, какую вакцину мы используем. Поэтому когда проводятся испытания этих вакцин, схема вакцинации тоже разрабатывается. Так как эти вакцины не являются живыми, то есть там нет живого вируса, то, как правило, при таком виде вакцин используется кратное введение, чтоб иммунитет был более напряженным, чтобы иммуногенность сохранилась", — сказала она.

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По словам эксперта, производители вакцин сами дают рекомендации для своего препарата.

"Поэтому разработчики провели соответствующие исследования, какая доза должна быть, какая кратность, и увидели, что оптимальнее всего введение двух доз. А интервалы — это тоже общебиологические закономерности, поэтому они всегда соблюдаются, чтобы попасть в ту фазу выработки иммунного ответа, когда будет наибольший эффект. Производители вакцины дают рекомендации, независимо от того, какая это страна. Все зависит от самой вакцины. Поэтому, конечно, для всех людей в мире одинаковая система вакцинации", — рассказала она.

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