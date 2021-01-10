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Сколько сахара можно есть без вреда для здоровья: диетолог назвал норму Эксперт также объяснил, какие недостатки имеет сахарозаменитель

Дневная норма сахара для человека не должна превышать 25 г, из сладостей предпочтение следует отдавать шоколаду и фруктам.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец.

На вопрос, какие конфеты лучше – с сахаром или с сахарозаменителем, диетолог сообщил:

"И то, и другое имеет недостатки. Сахарозаменитель, конечно же, предпочтительнее для людей, у которых уже есть лишний вес, но он имеет много еще непрогнозируемых влияний, в том числе влияние на микробы в кишечнике. Есть ряд исследований, которые показывают, что это влияние неблагоприятно".

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На вопрос, какова дозировка сладостей в день, Швец ответил:

"Я бы рекомендовал прислушаться к ВОЗ. Наша ассоциация, и Минздрав рекомендуют употреблять меньше 25 граммов в день. Например, напитки, которые естественно содержат сахар, например, фруктовый сок в одном стакане содержит 25 г сахара. Значит, после стакана сока о конфетах речи быть не должно".

Эксперт уточнил, что не имеет значения, когда лучше употреблять сладости – вечером или днем.

"Главное – как можно меньше. Если говорить о сладостях, которые предпочтительнее, то это черный шоколад, поскольку там есть какао, в котором есть позитивные вещества, полезные для здоровья. Но еще более предпочтительный выбор – это фрукты", - сказал он.

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Ранее доцент кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, из чего делают шоколадные конфеты.