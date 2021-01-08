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Повод для политических спекуляций — врач о новом карантине Евгения Менжулина оценила вероятность введения нового карантина весной

В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения, которые продлятся с 8 до 24 января. Будет ли этот карантин последним, ответила в эфире канала "Украина 24" врач-инфекционист Евгения Менжулина.

"К сожалению, на сегодняшний день карантин — это уже не эпидемиологическая ситуация, а уже иногда политическая спекуляция. Поэтому я не знаю, это последние ограничения, которые мы переживаем, или еще весной что-то будет. Я не политик, но то, что этим уже можно спекулировать, чем пользуются для каких-то определенных обстоятельств ..." — сказала она.

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Напомним, Кабмин ввел очередной локдаун в Украине с 8 по 24 января. На локдаун закрылись развлекательные и образовательные учреждения, ТРЦ, бассейны, спортклубы и другие учреждения.