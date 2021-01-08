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Лампочки и носки запретили к продаже: врач прокомментировала новые ограничения Евгения Менжулина рассказала, есть ли смысл в запрете продажи ряда товаров

В Украине вступили в силу новые ограничения, в том числе в магазинах запрещено продавать ряд товаров хозяйственного назначения. Есть ли смысл в этом запрете, объяснила инфекционист Евгения Менжулина в эфире канала "Украина 24".

"Логики в этом нет совсем, ведь рядом на одних полках в супермаркетах лежат, например, яблоки, а на других бытовая химия, и яблоки брать можно, а химию нет. Сложно это прокомментировать", — сказала она.

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Врач считает, что, несмотря на запреты, людей в магазинах меньше не станет.

"Люди все равно будут ходить в супермаркеты, им сложно сидеть дома. И даже если ничего не нужно, они все равно зайдут в магазин. Это психология человека, хоть шоколадку, хоть жвачку он себе купит, просто потому, что хочет в магазин. С точки зрения эпидемиологии это (запрет на продажу — ред.) ни о чем", — сказала она.

Напомним, Кабмин запретил на время локдауна с 8 по 24 января торговлю бытовой химией и инструментами, одеждой, прессой, лампочками, батарейками и другими товарами, в том числе в супермаркетах.

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, нужно ли вводить локдаун с 8 по 24 января.