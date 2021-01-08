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Гибель самолета МАУ в Иране: в Киеве открыли мемориал, подробности В годовщину аварии самолета МАУ, сбитого в Иране, открыли часть памятного мемориала в Днепровском районе Киева

В Киеве открыли мемориальную композицию памяти рейса компании МАУ, который ровно год назад, 8 января 2020 года, был сбит в Иране. Подробности в сюжете канала "Украина 24".

В Днепровской районе Киева открыли часть мемориала жертвам авиакатастрофы — это камень с номером рейса и датой трагедии. На открытии присутствовали родственники погибших, коллеги экипажа, официальные представители государства. Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне дал комментарий.

"Боль утихнет тогда, когда будет справедливое решение по компенсации ущерба семьям погибших пассажиров. Это может быть точкой, когда станет меньше боли А в памяти нашей это не исчезнет никогда. Мы живем совсем другой жизнью после 8 января 2020 года, и вряд ли вернемся когда-то к прежнему психологическому состоянию", — сказал он.

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Мемориал пока находится на стадии строительства, он будет открыт в ближайшее время. Расследование продолжается до сих пор. Только в конце декабря Иран передал Украине технически отчет, и сейчас время для украинской стороны его изучить и сделать свои выводы.

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Самолет компании МАУ Boeing 737, совершавший рейс "Тегеран — Киев", разбился утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили военные.