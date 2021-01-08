Число больных будет расти — врач о необходимости карантина

Вводить карантин в Украине имеет смысл, так как ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград в эфире канала "Украина 24".

"Карантин не просто целесообразен — мы уже зашли в такой период, когда нужно просчитать перспективы с учетом возможности проведения иммунопрофилактики. Нам нужно к ней тщательно подготовиться. В праздники произошел такой феномен, который в эпидемиологии называется "усиленное перемешивание населения", то есть миграционные процессы: кто на отдых, кто к семье, кто просто устал и решил снять стресс. В результате у нас однозначно пойдет увеличение заболеваемости", — сказала она.

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Эксперт назвала причины, по которым постоянно растет статистика заболеваемости.

"Верить сегодня цифрам сложно, ведь мы имеем только верхушку, фактически госпитализированных — а это уже тяжелые случаи. За год мы уже привыкли к этому ковиду, если раньше при первом чихе все бежали к врачу, то сегодня сосед расскажет, как он сам себя вылечил. И это сейчас очень опасно. У нас треть (больных — ред.) поступает уже в очень тяжелом состоянии, они требуют реанимационных мер. Люди не обращаются, это первое.

Второе — праздники. Это во всем мире, не думайте, что только у нас. Посмотрите на Германию — при том, что у них вчера умерло наибольшее количество людей за сутки, и в то же время у них уменьшилось количество обследований. У нас тоже в выходные и праздники идет меньше лабораторных исследований. Мы потом догоняем в понедельник-вторник", — сказала она.