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Украина хочет провести Олимпиаду: министр рассказал подробности Вадим Гутцайт рассказал о работе Министерства спорта над амбициозным планом

Украина хочет провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Он рассказал подробности в эфире канала "Украина 24".

"Самое главное, что для этого нужно, — это строительство инфраструктуры, потому что без инфраструктуры и спортивных объектов спортивная сфера не может развиваться вообще. Для нас важно построить спортивные площадки, стадионы. В министерстве мы создали рабочую группу и рассчитываем, в каком году, сколько нужно на это средств, в каком месте в Украине... Возможны еще и юношеские Олимпийские игры. Мы привлекли в рабочую группу специалистов из Австрии, которые нам помогают", — сказал он.

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Министр напомнил о другом спортивном событии, которое успешно принимала Украина.

"Через 10 лет в Украине многое может измениться. Мы уверены, что изменится. Мы будем развиваться, Украина вернется к нормальной жизни. Поэтому у нас есть такая амбициозная цель — провести в Украине Олимпийские игры. Когда-то в 2004-2005 году, когда был президентом Федерации футбола Григорий Суркис и он привел в Украину Евро-2012, тоже многие не верили, что в Украине может пройти такой спортивный форум. Но он прошел, причем на высоком уровне. Поэтому сейчас у нас есть такая высокая цель", — сказал он.

Напомним, Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио в 2020 году, перенесли на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.