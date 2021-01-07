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Ребенок, которого мать выбросила из окна 8 этажа: стало известно, что с ним теперь Врачи состояние ребенка не комментируют

История, которая накануне Рождества поразила Украину. Пьяная женщина выбросила из окна восьмого этажа своего трехлетнего сына. Мальчик выжил, и это настоящее рождественское чудо. Сейчас он - под опекой врачей. О том, как чувствует себя ребенок - в сюжете телеканала «Украина 24».

Скорые, полицейские и шокированные люди. Киев, Днепровский район. Посреди дня женщина выбрасывает своего трехлетнего ребенка из окна. Пока мальчика спасают на улице, его мать забирают из квартиры.

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То, что мы увидели на месте происшествия, поразило. Под окнами дома - детская одежда, обувь, продукты, пустые пачки из-под вина, рядом - игрушки. Очевидцы утверждают - сначала женщина выбрасывала вещи, после - швырнула малыша прямо в окно. Соседи неразговорчивые. Единственное говорят, что женщина в последнее время выпивала и скандалила со своим сожителем.

«Я не знаю, муж он или не муж (сожитель - ред.), он работает. Я видела, она периодически с ребенком гуляла. Никто не мог подумать, что ребенка она сможет выбросить из окна, это уже белка какая-то была», - рассказала соседка.

По словам свидетелей, когда полицейские вывели женщину из квартиры, она была неадекватна.

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Мальчика спасло то, что он упал не в асфальт. Врачи состояние ребенка не комментируют, однако из собственных источников «Сегодня» стало известно - малыш находится в реанимации больницы "Охматдет", угрозы его жизни нет. И это действительно можно назвать рождественским чудом. У ребенка - ни одного перелома, только многочисленные ушибы, дышит самостоятельно. Матери назначена психиатрическая экспертиза. Происшествие квалифицируют как покушение на умышленное убийство.

Напомним, в Киеве 25 августа произошло жуткое ДТП – пьяный водитель переехал троих девушек, курсанток военного вуза. Двум пострадавшим девушкам в результате полученных травм ампутировали ноги.