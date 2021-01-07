Вакцинация от коронавируса: врач назвал основную группу риска
Иммунолог напомнил о правилах безопасности во время вакцинации
Иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской рассказал в эфире канала "Украина 24" о группе риска прививки против COVID-19.
"Люди, у которых выразительные аллергические реакции, являются группой риска по инъекциям чего угодно — вакцин, препаратов, — потому что они дают непрогнозируемую реакцию, в отличие от людей, которые не имеют аллергий. Поэтому не должно удивлять, что врачи всегда переспрашивают, нет ли у вас аллергии на те или иные препараты. Аллергики — всегда неприятная группа риска, которую иногда очень трудно учесть, поскольку пациент может не знать о наличии у него аллергии. Так же аллергики реагируют на неизвестные фрукты, косметику и т.д.", — сказал он.
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Врач рассказал о правилах безопасности после вакцинации.
"Любой человек, который делает прививки (от COVID-19 — ред.), должен это делать в условиях стационара и наблюдаться следующие 1-2 часа. Если у него не происходит немедленной аллергической реакции, то вероятность тяжелой реакции почти нулевая", — сказал он.
Ранее член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий прокомментировал скандал с нелегальной вакциной от коронавируса.