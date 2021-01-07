Вакцинация от коронавируса: врач назвал основную группу риска

Иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской рассказал в эфире канала "Украина 24" о группе риска прививки против COVID-19.

"Люди, у которых выразительные аллергические реакции, являются группой риска по инъекциям чего угодно — вакцин, препаратов, — потому что они дают непрогнозируемую реакцию, в отличие от людей, которые не имеют аллергий. Поэтому не должно удивлять, что врачи всегда переспрашивают, нет ли у вас аллергии на те или иные препараты. Аллергики — всегда неприятная группа риска, которую иногда очень трудно учесть, поскольку пациент может не знать о наличии у него аллергии. Так же аллергики реагируют на неизвестные фрукты, косметику и т.д.", — сказал он.