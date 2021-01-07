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"Нет вечности в этом мире": известный политик отреагировал на гибель сына Геннадий Корбан написал эмоциональный пост в Facebook

Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель своего 16-летнего сына Льва. На своей странице в Facebook он поблагодарил всех за поддержку и попытку разделить бремя потери.

"Самое большое испытание в жизни — бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента, пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе", — написал он.

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"Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем. Остаётся только - бесконечные красота, любовь и свобода. Спасибо всем за слова поддержки. За попытку разделить бремя утраты. За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался. Ради детей. Ради будущего", — написал Корбан.

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Два дня назад сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли. Их тела нашли в реке на Днепропетровщине. Подростки катались на багги - это небольшая машина для езды по бездорожью. Вероятно, они хотели выехать на узкий мостик, но упали в воду. Выбраться не смогли, так как, по одной из версий, были пристегнуты. Полиция начала уголовное производство.