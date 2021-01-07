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Локдаун в Киеве: эксперт рассказал, что будет с новогодней елкой Глава Госпотребслужбы Киева рассказал, почему на карантин закроют новогодние локации

С 8 декабря в Украине ужесточается карантин. Закрываются все развлекательные заведения, ТРЦ, кинотеатры, бассейны и спортивные клубы, кафе и рестораны, образовательные заведения, кроме детсадов. Почему все-таки решили закрыть новогодние локации, объяснил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"Во-первых, это решение правительства. Во-вторых, это правильное решение, потому что не соблюдается социальная дистанция именно в местах новогодних локаций. Эти локации останутся, но без торговли и развлекательных центров, катков и так далее. Будет елка, у нее можно прогуляться", — сказал он.

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По словам Рубана, даты карантина утверждены окончательно.

"Это окончательное решение, и все это (слухи о том, что карантин могут отложить или отменить — ред.) — спекуляция в СМИ. Это взвешенное и правильное решение (о карантине — ред.), и мы сегодня наблюдаем значительное увеличение заболеваемости по всей стране. Это нормальное естественное явление после каникулярного периода и отпусков. На следующей неделе мы увидим рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусом", — сказал он.

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, нужно ли вводить локдаун с 8 по 24 января.