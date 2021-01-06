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"Радоваться нечему, это зло": Филарет забил тревогу из-за знаменитой церкви По мнению почетного патриарха ПЦУ, христианство ослабевает

Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире телеканала "Украина 24" осудил инициативу властей Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

"Христианство ослабевает, нет такой силы, чтобы противостоять этому злу. Совершение богослужений в Святой Софии – это грех, потому что София строилась как христианский храм, для того, чтобы совершались молитвы не просто к Единому Богу, но к Троице. Это святое место теперь превращено в мечеть. Что, мы должны этому радоваться? Нет. Мы скорбим и протестуем против этого", - заявил Филарет.

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Напомним, что собор Святой Софии был построен в 537 году и в течение тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире, пока в 1453 году Константинополь не захватили турки и не превратили собор в мечеть.

В 1934 году собор получил статус музея, однако в 2020-м по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана там вновь начались мусульманские богослужения, несмотря на протесты ЮНЕСКО и ряда стран.

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Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда украинцы должны праздновать Рождество.