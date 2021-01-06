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Филарет объяснил, когда украинцы должны праздновать Рождество По словам почетного патриарха ПЦУ, последнее слово должно остатья за самими верующими

Украинцы могут праздновать Рождество как по новому стилю 25 декабря, так и по старому 7 января – догматических ограничений для этого нет.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

"Церковь празднует Рождество и по старому стилю, и по новому. Причем по новому стилю отмечает не только католическая церковь и протестантская, но и много православных церквей – и Константинополь, и Александрийская церковь, Кипрская. Догматических оснований не праздновать по новому стилю нет. Можно праздновать и по старому, и по новому, но много церквей празднуют по старому стилю, это прежде всего Иерусалимская церковь, Русская, Украинская, Сербская, Грузинская", - отметил он.

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По словам Филарета, от воли самих верующих зависит, по какому стилю они хотят праздновать, поскольку "это не принципиально".

"В 1920-е годы Русская церковь, куда входила и Украинская, начала отмечать по новому стилю, но 25 декабря по новому стилю в храмах не было людей, и поэтому церковь была вынуждена вернуться к старому стилю. Желание идти навстречу времени народ не поддержал. Если преимущественное большинство людей решит перейти на новый стиль – проблем никаких нет", - подчеркнул почетный патриарх ПЦУ.

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Ранее представитель Православной церкви Украины, протодиакон Михаил Омелян в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как будут работать церкви во время локдауна.