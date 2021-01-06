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Выкинула сына с 8 этажа: подробности жуткого происшествия в Киеве - видео Ребенок остался жив, но получил множественные травмы

На массиве Троещина в Киеве женщина выбросила трехлетнего сына из окна.

Об этом сообщается в программе "Сегодня новости" на канале "Украина 24".

По словам ведущего, сначала женщина выбрасывала из окна домашние вещи, а потом выкинула и 3-летнего ребенка. Мальчик упал на землю, получил сильные травмы, однако остался жив. Его срочно госпитализировали, врачи борятся за его спасение.

По предварительным данным, мать была нетрезвой. На месте работают правоохранители, которые выясняют детали.

Напомним, 5 октября в Киеве отец зарезал ножом 6-летнего сына, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть преступление.