Выкинула сына с 8 этажа: подробности жуткого происшествия в Киеве - видео

Ребенок остался жив, но получил множественные травмы

Выкинула сына с 8 этажа: подробности жуткого происшествия в Киеве - видео

На массиве Троещина в Киеве женщина выбросила трехлетнего сына из окна.

Об этом сообщается в программе "Сегодня новости" на канале "Украина 24".

По словам ведущего, сначала женщина выбрасывала из окна домашние вещи, а потом выкинула и 3-летнего ребенка. Мальчик упал на землю, получил сильные травмы, однако остался жив. Его срочно госпитализировали, врачи борятся за его спасение.

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По предварительным данным, мать была нетрезвой. На месте работают правоохранители, которые выясняют детали.   

Напомним, 5 октября в Киеве отец зарезал ножом 6-летнего сына, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть преступление.

Источник Украина 24 Теги Киев происшествия