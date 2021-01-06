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Гадания, дидух и громкие песни: звезды рассказали, как отмечают рождественские праздники Елизавета Ясько, Алеша, Олег Скрипка и дуэт The Alibi Sisters поделились самыми яркими воспоминаниями о рождественских праздниках

Уже сегодня, в Святвечер, зрители телеканала "Украина 24" увидят рождественский проект «Как звучит Украина». Известные артисты, музыканты вместе с International Freedom Orchestra исполнят колядки в уникальных джазовых обработках, объединят песней разные уголки страны. Кроме того, накануне праздника артисты признались, как отмечают рождественские праздники и каких семейных традиций придерживаются.

В семье Анны и Ангелины Завальских (дуэт The Alibi Sisters) еще с детства лелеют все традиции, даже придерживаются некоторых рождественских примет.

«В нашей семье Рождество – главный праздник! Еще с детства, занимаясь фольклором, мы тщательно изучали и придерживались всех традиций и обычаев украинского народа. Пели и гастролировали с фольклорным ансамблем «Струмочок», исполняли зимние композиции с фрагментами праздничных обрядов, тематические песни и игры. Кусание калиты на Андрея, вождение козы и т. д. были нашими любимыми. Отмечаем рождественские праздники всегда в семейном кругу. А в Святвечер обязательно должны быть вместе. Ни в коем случае нельзя встретить первую звездочку в дороге или где-то далеко от дома. Обычно мы отменяем все свои концерты и путешествия 5–7 января. До сих пор, когда приезжаем уже со своими семьями в гости к родителям, продолжаем поддерживать традиции нашей семьи. С детства помним эту последовательность: папа приносит дидуха в дом, мы с сестрой украшаем дом, делаем на почетном месте вертеп, помогаем маме готовить 12 постных блюд, самое главное и вкусное из которых – кутья. На каждом уголке стола под скатертью прячем зубчики чеснока как защиту от злых духов. Когда в небе всходила первая звезда (наш папа как глава семьи всегда сообщал об этом, что означало: пора собираться к ужину), мы всей семьей трижды обходим стол, напевая «Нову радість». Оставляя подарки на подоконнике и зажигая свечи, чтим души тех родственников, которые прилетают в гости на праздники, а перед тем, как сесть за стол, символически прогоняем духа со стула, чтобы не навредить ему. Это все очень архаические, даже языческие традиции, которые передаются из поколения в поколение. На святки мы с сестрой, как правило, гадали, но сейчас спрашиваем у судьбы уже не о мужчинах, а о счастливой и успешной жизни, о важных будущих событиях и тому подобное. Все в это время вокруг нас наполнено волшебными смыслами, а небеса открыты каждому для самых сокровенных желаний. Стоит только внимательно наблюдать за знаками и подсказками, правильно просить о хорошем для себя и близких. Ну а больше всего обожаем петь колядки, с радостью приглашаем к себе в гости колядников. В дом первым должен обязательно зайти молодой парень – тогда весь год будет успешным и удачным!» – рассказали сестры Завальские.

В семье певицы Алеши сейчас отмечают рождественские праздники по-детски. Однако без приятных подарков не остаются ни взрослые, ни дети:

«Мы празднуем по-детски, поскольку сейчас полон дом детей. Традиционно на рождественский стол готовим запеченную утку. Однако сейчас из-за приятных хлопот с малышами не всегда удается приготовить это блюдо. Зато у нас всегда есть подарочки, ежегодно готовим и обмениваемся приятными сюрпризами друг с другом. Важно помнить человечность, доброту, детскую искренность и непосредственность в праздники. Мне кажется, что новогодне-рождественские праздники для того и существуют, чтобы у взрослых снова просыпался ребенок и вера в чудеса! В детстве, помню, отмечали по-другому. Тогда и зимы были другие – холодные, с кучей снега и развлечений. Гоняли с друзьями на коньках, катались на санках... Это были праздники на улице. Все соседи собирались возле дома, запускали фейерверки и все вместе праздновали. Было очень морозно и весело!» – призналась Алеша.

У лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки Рождество с детства ассоциируется с заснеженной лютой зимой и фильмом «Вечера на хуторе близ Диканьки»:

«Я родился и проживал в Таджикистане, колядовать там не ходят... Но прекрасно помню зимы, когда мы переехали в Мурманскую область и жили за полярным кругом. Была огромная гора, возле которой стояли домики. Оказывается, в тех домиках снимали фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». И, как часто бывает, то, что нужно зимой, они отсняли почти летом. В той местности летом снег лежал. Снимали именно последние сцены, когда все с горки спускались... Считайте, что я жил рядом с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» (смеется – ред.).

Для народного депутата, основательницы инициативы Yellow Blue Strategy, автора и продюсера проекта «Как звучит Украина» Елизаветы Ясько Рождество – приятные чудеса и теплый семейный ужин:

«В детстве во время рождественских каникул все ждали снега и... чуда. Хотя сама колядовать не ходила, но много пела в хоре, участвовала в тематических концертах, конкурсах. В семье всегда поздравляем друг друга, обмениваемся подарками, вместе собираемся за праздничным ужином. Мне кажется, что сегодня всем не хватает того, чтобы узнать традиции, культурное разнообразие нашей страны. Именно поэтому я решила создать проект «Как звучит Украина». Это как раз та возможность услышать друг друга, петь вместе и чувствовать единение, которое всем очень нужно на Рождество!».

Не пропустите 6 января в 21:00 на телеканале «Украина 24» праздничный концерт «Как звучит Украина». Отмечайте Рождество в теплом семейном кругу за просмотром особенного спецпроекта. Давайте ценить традиции вместе!